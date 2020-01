A gestora do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), de Cruzeiro do Sul, Suzane Rodrigues, esteve pessoalmente nesta segunda-feira, 13, no gabinete do prefeito Ilderlei Cordeiro, para convidá-lo para a inauguração da unidade.

“Vamos inaugurar nossa unidade dia 18 de janeiro, para benefício dos trabalhadores do transporte de Cruzeiro do Sul”, endossou Suzane.

O prefeito Ilderlei Cordeiro agradeceu o convite e destacou a importância da instituição. “Esse é um órgão muito importante do Sistema S, que vai dar suporte a todos os trabalhadores da área de transporte, sejam do setor público ou privado. Que alegria receber mais esse benefício para o nosso Município”.

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), criados em 14 de setembro de 1993, pela Lei Nº 8.706, são instituições voltadas para a valorização dos transportadores autônomos e trabalhadores do setor de transporte.