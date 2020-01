Respondendo aos questionamentos dos internautas neste domingo, 12, por meio de sua página no Facebook, o governador Gladson Cameli (Progressistas) disse que os cofres públicos do Acre já possuem cerca de R$ 1 bilhão para serem usados em obras de infraestrutura do estado.

“Agora, o segundo passo é fazer rodar todos esses projetos e cumprir os prazos legais de licitação”, explicou Cameli.

Segundo o governador, os projetos de melhoria que abrangem o R$ 1 bilhão, também incluem áreas da segurança, a educação e a saúde. “Vamos investir nos

centros integrados entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Também em obras para gerar emprego e renda”, destacou Cameli.