O servidor foi preso por um policial militar que também estava na igreja e presenciou as agressões. A polícia teria dado voz de prisão para o gerente e solicitado reforço policial no local.

Em nota, o Depasa informou que a não vai comentar sobre “os acontecimentos da vida particular dos servidores”. A identificação e o cargo do suspeito foram confirmados pelo governo do Acre.