Demonstrando comprometimento com a população rural de Cruzeiro do Sul, o deputado federal Alan Rick garantiu destinar uma emenda parlamentar à Prefeitura, para que duas casas de farinhas sejam construídas na comunidade do Estirão do Remanso.

Alan cumpriu agenda na zona rural do município, acompanhado da chefe de gabinete, Idelcleide Cordeiro, no último fim de semana. As casas de farinha serão implantadas pela Secretaria Municipal de Agricultura.

“Para nós é uma honra receber o deputado, a irmã do prefeito e toda a equipe de gestão. O vereador já é um parceiro nosso. Essas duas casas de farinha vão aumentar a nossa produção e renda”, endossou o presidente da Associação de Moradores do Estirão do Remanso, Antônio Monteiro.

O deputado federal Alan Rick agradeceu o carinho da comunidade. “Essa comunidade precisa de apoio para ampliar sua produção. De modo que, vamos destinar emenda para a construção de casas de farinha e de açudes, a pedido dos próprios produtores. É uma alegria muito grande poder beneficiar a população rural”, disse.

Idelcleide Cordeiro destacou a importância da parceria com o parlamentar. “O Alan tem sido um grande deputado, tem ajudado muito a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Todas as reivindicações da comunidade serão atendidas”.

A visita foi articulada pelo vereador Elenildo da Pesca, que também participou da agenda, bem como o secretário de Agricultura, Genilson Maia. Alan Rick visitou outras comunidades rurais.