A dupla passou pelo Acre para chegar ao destino final. Antes de partir, os amigos conversaram com uma equipe da Rede Amazônica Acre sobre as dificuldades, preparações e surpresas.

“Foi tudo planejado, porque tem trabalho, família. Pensamos também na nossa saúde, porque cair na estrada, pegar sol, chuva, frio, estamos falando no Peru, pegamos neve no percurso”, Luiz Augusto, que trabalha como gerente comercial.

Perrengues

Os registros da viagem não revelam apenas alegrias encontradas no percurso, teve muito perrengue e dificuldades também.

“De Humaitá até Porto Velho não tem uma árvore, uma sombra e é uma grande dificuldade pra quem corre naquele trecho. A gente pedia pelo amor de Deus que tivesse algum local, alguém que nos desse um copo d’água, alguma coisa. É, claro que, sempre Deus nos dá alguém para nos alimentar”, relatou o psicólogo.

Além da coragem, as bicicletas da dupla também chamam a atenção. As bikes vieram do Canadá e são diferenciadas com pneu mais largo, freios hidráulicos, iluminação e 21 machas.

“Evitamos dizer valores. Por um grande motivo, a gente não sabe quem que vai nos abordar pelo meio do caminho. Garanto que é um valor alto, um investimento alto”, disse Pierre.

Uma aventura que guarda muitas histórias e experiências que certamente esses dois, jamais vão esquecer. E não pense que essa será a única.

“Temos uma ideia de fazer um pedal curto, não tão grande como esse. Seria Santarém/Parintins ou Parintins/Santarém. Dá 300 quilômetros. Esse vai ser mais light, tiramos em dois dias”, concluiu o gerente comercial. Do G1 Acre