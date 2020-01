O pastor Arnaldo Barros, um dos maiores líderes religiosos do Acre, realizou nesta semana no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), mais uma edição do Projeto Paz para o Acre, que visa o desligamento de vários membros de facções criminosas que dominam quase todos os bairros de Rio Branco e outros municípios do estado.

O ato foi realizado durante 3 dias dentro pelo pastor, que conseguiu resgatar centenas de pessoas de várias facções. A ação foi registrada e compartilhada nas redes sociais do pastor Arnaldo.

O projeto foi desenvolvido e coordenado pelo próprio religioso e vem sendo desenvolvido há anos em busca de resgatar membros de facção para convívio em sociedade, e já foi até tema de um documentário internacional falando sobre criminalidade e a saída pelos caminhos da fé.