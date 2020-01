Parque Chico Mendes vai ser aberto parcialmente — Foto: Reprodução Rede Amazônica/Acre

Fechado para reforma há quatro meses, o Parque Chico Mendes vai abrir as portas parcialmente, na próxima quarta-feira (15), para atender as crianças durante o período de férias, segundo informou secretário de meio ambiente de Rio Branco, Aberson Carvalho.

Conforme o secretário, vai ficar disponível para visitação a parte do zoológico e o serpentário, enquanto as obras. orçadas em R$ 2 milhões, ocorrem na área convivência.

“Com as férias, os pais têm uma opção de levar as crianças para passear e a prefeita decidiu que a gente abrisse, criasse logística que pudesse fazer visitas ao zoológico e serpentário, onde as famílias pudessem levar seus filhos para brincar nesse período de férias”, explica o secretário.

Carvalho disse que ainda está sendo criada uma estrutura para poder dar esse acesso, de forma que as pessoas não tenham contato com as obras e garanta a segurança de quem estiver no local.

Além disso, o secretário afirmou que o planejamento é que o parque fique aberto até que essa parte entre em obras.

O secretário disse que permanece o período planejado para que a obra seja concluída, de seis meses. “Mas, a gente está pedindo para a empresa concluir o mais rápido possível”, conclui. Do G1 Acre