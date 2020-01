Amistoso foi disputado em Bujari, no interior do Acr, nesta sexta-feira (10). — Foto: Jheniffer Núbia

Após quase 30 dias do início da pré-temporada, o Atético-AC foi até a cidade de Bujari, no interior do Acre, nesta sexta-feira (10), enfrentar o selecionado local em um amistoso. A partida terminou empatada por 1 a 1. Esse foi o primeiro teste do Galo Carijó em 2020.

Segundo o técnico Josy Braz, o objetivo principal desse amistoso não era o resultado em si, mas observar os jogadores, sobretudo o condicionamento físico dos atletas.

– Primeiro amistoso procuramos avaliar mais a parte física e técnica do que resultado. Parte física esta excelente, vamos trabalhar parte técnica e tática agora, para que possamos começar a ter mentalidade de jogar intensamente o jogo todo – explica. + CBF divulga tabela detalhada da 1ª fase da Copa do Brasil; Atlético-AC e Galvez jogam dia 12 de fevereiro + Atlético-AC finaliza 1ª semana de treinos com bola e marca amistosos; técnico espera reforços O time celeste segue a preparação para a temporada 2020 com treinamentos físicos e com bola. O segundo amistoso será na próxima quinta-feira (16), contra uma equipe de Cobija (BOL). No dia 26, disputa um último amistoso em Extrema (RO). Por globo esporte