Lote de vacina pentavalente chegou ao Acre nesta sexta-feira (10), segundo a Saúde — Foto: Divulgação/Sesacre

Após três meses sem estoque, a Saúde do Acre recebeu, nesta sexta-feira (10), cerca de nove mil doses da vacina pentavalente, que protege contra cinco tipos de doenças. A informação foi divulgada pelo Núcleo de Imunização e Rede de Frio do Acre.

A vacina estava em falta há pelo menos três meses em Rio Branco e chega a custar R$ 250 na rede particular. A dose previne contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite, doenças que podem levar à morte. Disponibilizada em três doses, ela é obrigatória para crianças de 2, 4 e 6 meses de idade.

Na quinta (9), o G1 visitou algumas unidades de saúde para conferir como estava a procura pela vacina. Mães chegaram a afirmar que tinham passado por várias unidades, mas não conseguiram dar a primeira dose da vacina para o filho.

Em resposta, Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que o problema era nacional e que o desabastecimento era devido à qualidade do produto.

A reportagem tentou contato com a chefe do Núcleo de Imunização, Renata Quiles, mas não conseguiu até a última atualização dessa reportagem.

Abastecimento

Ainda segundo as informações do governo, as doses devem começar a ser distribuídas para as cidades do estado na segunda-feira (13).

O novo lote de vacina também vai ser usado para garantir a imunização dos alunos da rede pública de ensino, que estão com a caderneta de vacinação desatualizada. A atualização da caderneta é uma exigência das escolas na hora da matrícula dos alunos. Do G1 Acre