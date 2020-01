Na gestão de Ilderlei Cordeiro, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Exército têm realizado inúmeras parcerias, que beneficiam a população. Na noite desta sexta-feira, 10, o 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS) realizou a sua troca de comando, a cerimônia foi prestigiada pelo prefeito.

O 61º BIS era comandado pelo coronel Eduardo Lemos. Com a mudança, quem assumiu a direção foi o tenente-coronel Carlos Eduardo.

“Levo o sentimento de missão cumprida. Minha família e eu fomos muito bem acolhidos pelos cruzeirenses, portanto, tudo foi desenvolvido com muito prazer. De modo que concluir esse ciclo, com esse sentimento, é extremamente gratificante, numa cidade que fui muito feliz”, destacou o coronel Eduardo Lemos.

O prefeito Ilderlei Cordeiro agradeceu e reafirmou a parceria. “O Exército é esse braço forte, mão amiga mesmo. No momento mais difícil que tivemos, que foi a alagação, eles estiveram conosco e sempre vão estar, pois estão preparados para essas missões. Agradeço ao coronel Lemos por todo o apoio e dou as boas-vindas ao coronel Carlos Eduardo”, salientou.

Com a missão de comandar o 61º BIS, o tenente-coronel Carlos Eduardo afirmou que as expectativas são positivas. “O Batalhão 61 faz parte da história de Cruzeiro do Sul, graças ao excelente trabalho realizado pelo coronel Eduardo e, portanto, as nossas expectativas são as melhores possíveis”.