Uma operação policial que durou mais de 12 horas culminou na apreensão de 5 armas de fogo, inclusive uma pistola de uso restrito, e munições, no bairro da Vitória onde atua uma facção criminosa. A investida só terminou na madrugada desta sexta-feira (10), com a condução de 7 envolvidos à delegacia local, sendo que um dos acusados responde, também, pela morte dos adolescentes, no Segundo Distrito de Sena Madureira.

Segundo a polícia militar, contra um morador no Beco do Bigode, no Segundo Distrito, havia um mandado judicial de prisão. Ele estava na companhia de outros faccionados do bairro da Vitória quando a polícia fechou o cerco a uma residência, pela madrugada.

Apesar de ter tentado correr, estava cercado por policiais. Outros seis suspeitos também acabaram presos. A operação foi desencadeada após uma intensa troca de tiros entre criminosos dos bairros Pista e Vitória, na manhã da última quinta-feira (09).

Com o grupo, as forças policiais apreenderam uma pistola ponto 45, de uso restrito, uma espingarda e uma escopeta, com muita munição. Em outras duas ações, a polícia localizou um revólver no bairro da Pista e outro no bairro da Vitória, totalizando 5 armas de fogo apreendidas.

Os envolvidos responderão pelos crimes de posse de armas, organização criminosa e resistência a prisão.

Passa pra 7 o número de presos e apreendidos acusados na morte dos adolescentes em dezembro passado. Por Aldejane Pinto