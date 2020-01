Após a posse de 33 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal no Acre, o posto da PRF, em Xapuri, no interior do estado, que funcionava de forma intermitente, ou seja, com intervalos nos plantões, vai voltar a funcionar em tempo integral, 24 horas todos os dias, segundo informou a assessoria de comunicação.

Em 2017, a mudança no atendimento do posto da BR-364 ocorreu por causa da falta de efetivo, segundo informou a superintendência à época.

“Com o pouco efetivo, a gente concentrou as ações de trabalho de 24 horas em Rio Branco e operações e ações específicas também lá em Xapuri. Só que agora vai voltar a funcionar lá 24 horas”, informou o porta-voz da PRF, Wilse Filho.

Com a realização do concurso público, em 2019, os novos policiais foram apresentados no início desta semana e começaram a trabalhar, acompanhados por monitores, ao longo das BRs 317 e 364.

Filho informou ainda que o funcionamento 24 horas só depende agora do período de adaptação dos novos agentes que estão em fase de ambientação das atividades práticas.

“A data ainda não está determinada, porque eles ainda estão em ambientação e a gente ainda vai receber novos policiais que vão tomar posse. Nosso intuito é que seja o mais rápido possível”, acrescentou.

O porta-voz informou ainda que eram feitas operações constantemente, mas, devido aposentadoria, servidores que foram removidos para outros estados, teve uma baixa no efetivo.

“Lá nunca fechou, sempre tinha ações. Como aqui em Rio Branco, como acontece ordinariamente, a gente vai reforçar lá”, conclui. Do G1 Ac