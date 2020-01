Nesta sexta-feira (10), o presidente do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, se deslocou para o município de Assis Brasil, localizado na região do alto acre, para participar de uma importante reunião para tratar de assuntos relacionados à sigla.

Além do Presidente Dêda, participaram da reunião o Presidente da Câmara de vereadores de Brasileia, Rogério Pontes (MDB), o vereador Paulo Sales (PP) de Assis Brasil, o pré-candidato à prefeito, professor Jerry Correia (PT) e outras lideranças que estão deixando seus partidos para ingressarem no PROS. A reunião aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (SINTESAC).

Na oportunidade, foi definido que irá formar uma comissão provisória para desde já trabalhar na formação de uma chapa completa de pré-candidatos a vereadores pelo PROS no respectivo município, além do compromisso de fortalecer o partido para o processo eleitoral deste ano.

Vale destacar que o PROS provavelmente indicará o pré-candidato a vice-prefeito, para compôr uma chapa com o pré-candidato a prefeito Jerry Correia (PT), já que ambos irão se aliar no município para juntos disputar o processo eleitoral deste ano.

As lideranças ficaram empolgadas com a aliança e disseram que irão trabalhar para crescer o partido em Assis Brasil. Muitas dessas lideranças estão insatisfeitas em seus partidos (PP, PSD, PSB e outros partidos) e com isso decidiram ir para o PROS que está formando uma base em Assis Brasil a partir desta reunião, até então o PROS não tinha uma representatividade no município.

O professor Jerry Correia, pré-candidato a prefeito de Assis Brasil, disse estar feliz com a manifestação de apoio dessas importantes lideranças. “Estamos construindo uma aliança que tenha como principal objetivo os interesses do povo de Assis Brasil. As portas estão abertas para todos aqueles que sonho com dias melhores”, disse.

Já o Presidente do PROS Dêda destacou a importante representatividade do partido no município: “A executiva estadual do PROS vem trabalhando há um tempo formando grupos nos mais diversos municípios do estado do Acre, mas aqui em Assis Brasil esse trabalho não havia sido feito ainda e por esse motivo não tínhamos um grupo, e eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de vir até aqui onde tivemos essa reunião muito produtiva onde um grupo que irá representar o PROS foi criado, para nós é motivo de muita alegria saber que temos grupos para representar o partido, de uma ponta a outra do nosso estados, pois desde Mâncio Lima até aqui Assis Brasil podemos dizer que o PROS tem a sua semente e eu fico muito feliz por isso.

Ao término da reunião, o presidente do PROS, Dêda, afirmou que se sente honrado em apoiar o grupo do ex-prefeito Manoel Batista, ao se unir com o seu pré-candidato (Prof. Jerry), pois Manoel é uma grande liderança no município de Assis Brasil e uma pessoa muito querida por muitos.