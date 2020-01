A tão sonhada faculdade de medicina de Cruzeiro do Sul está prestes a se tornar realidade. Na manhã desta quinta-feira, 9, o prefeito Ilderlei Cordeiro visitou as instalações do prédio.

A visita do prefeito foi guiada pela gerente de operações, Fabíola Alvarenga, e a equipe técnica do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), instituição renomada responsável pela promoção do curso.

“Eu quero agradecer a ITPAC e não tenho dúvidas de que a nossa cidade está caminhando para um patamar alto de desenvolvimento, com esse curso. Nós sonhamos com isso e nos organizamos para que acontecesse. Agradeço também ao deputado Alan Rick que não mediu esforços para que esse sonho fosse possível”, endossou o prefeito, que também agradeceu o governo do Estado pela conquista.

A chegada do curso é esperada por todos os cruzeirenses, em especial, pelos que almejam tornar-se médicos, mas não podem custear os estudos em outra cidade. A implantação da faculdade é fruto da articulação do prefeito Ilderlei Cordeiro e do deputado federal Alan Rick.

“A gente veio vistoriar os últimos detalhes para que possamos receber a visita do Ministério da Educação, entre janeiro e fevereiro”, frisou a gerente de operações, Fabíola Alvarenga.

A instituição ainda nem inaugurou e já fomenta a economia de Cruzeiro do Sul. Com a obra e instalação, mais de R$ 3 milhões foram injetados na economia. Apesar das aulas ainda não terem começado, 12 servidores já foram contratados.