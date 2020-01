Edson de Lima, 42 anos, foi ferido com uma facada no peito, na noite desta quinta-feira (9), após chegar em casa bêbado e discutir com a própria esposa, na Rua Boa Ventura, no Bairro Vitória, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a discussão ocorreu, pois, o homem havia chegado na residência com uma marca de batom no rosto. Ele e a esposa entram em luta corporal, mas a mulher acabou pegando uma faca e desferiu um golpe no peito do marido. Após a ação, ela fugiu tomando rumo ignorado.

Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Edson é considerado estável.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre a autora do crime e fizeram buscas na região, mas ela não foi encontrado. O caso será investigado Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).