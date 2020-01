Mesmo estando apenas no início de janeiro, ano eleitoral passa rápido e os partidos sabem disso, prova que seus dirigentes se articulam para formar seus arcos de alianças, visando as prefeituras municipais.

Em Rio Branco, todos apostam no mais acirrado processo dos últimos anos, isso porque será a primeira eleição dos últimos 20 anos sem o PT no poder e também pela disputa interna dos partidos da base do atual governo Gladson Cameli.

O partido do governador o ‘Progressista’, não conseguiu consolidar um nome para apresentar na disputa da capital. Mesmo com a força de uma senadora, três deputados estaduais; incluindo a presidência da ALEAC e no comando do governo, segue na eminência de ter que olhar para os adversários, MDB, PSD, PSDB e SD todos se montando para disputa majoritária.

Nas conversas de bastidores, alguns dirigentes já reconhecem uma maior habilidade do vice-governador Major Rocha, que trouxe o ex-reitor e candidato derrotado na eleição para senador em 2018 Minoru Kimpara, que se filiou no ninho tucano e será candidato pela sigla.

O governador Gladson Cameli ao contrário do que apostaram, anda alinhado com Rocha, o que faz parte da estratégia para 2022. Se ao término do mandato o governador Gladson sair para o senado, Rocha vem para o governo e assim vice e versa.

Isso faz muitos apostarem em uma aliança natural, onde o PSDB indicaria Minoru Kimpara para cabeça e o Progressistas indica o vice, resta saber quem seria o escolhido.

Agora é preciso esperar para ver o desfecho dessa provável junção, haja vista que os Progressistas não engolem Major Rocha e muito menos o ex-reitor da UFAC Minoru, quem eles chamam de Petista, por este ter sido presidente do Partido dos Trabalhadores de Rio Branco anos atrás.

O certo é que uma aliança Progressista com o MDB ou PSD no primeiro turno é algo muito improvável de ocorrer, pois existem muitos conflitos de interesses entre ambos, que esbarram em 2022.