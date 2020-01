O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, juntamente com o presidente municipal da sigla, Fernando Melo, recebeu nesta quarta-feira (9), a ilustre visita do Presidente da Associação de Parentes e Amigos de Dependente Químico (APADEQ) Antônio Balica.

Na oportunidade, o jornalista Evandro Cordeiro também se fez presente, para que com a presença do presidente do PROS, Dêda, pudessem discutir a respeito de possíveis pré-candidaturas a vereadores na Capital acreana pelo partido.

Tanto o presidente da APADEQ Antônio Balica, como também o jornalista Evandro cordeiro têm pretensões de disputarem o processo eleitoral de 2020 e almejam fazer isso pelo PROS, onde ambos devem se filiar posteriormente.

“Bom, nesse momento podemos dizer que são momentos decisivos para que as coisas aconteça e claro que o PROS está de portas abertas para quem tiver interesse de fazer parte desso nosso projeto no qual nós temos trabalhado incansavelmente para fazer dar certo, por tanto nós da executiva ficaremos honrados se os nossos amigos Evandro e Balica viessem fazer parte do nosso projeto”, concluiu Dêda.

Pode-se destacar que as eleições estão às portas e com isso os trabalhos e tomadas de decisões do PROS estão intensas para que não fique tudo para os últimos momentos, sobrecarregando as executivas de todas as regiões do estado do Acre.