Acompanhado do deputado federal Manuel Marcos, o prefeito Ilderlei Cordeiro vistoriou na manhã desta quinta-feira, 9, algumas obras de infraestrutura de Cruzeiro do Sul. A gestão tem atuado fortemente na recuperação das vias públicas.

Graças a articulação do prefeito, R$ 15,5 milhões estão sendo investidos em Cruzeiro nas áreas de infraestrutura e saneamento. Paralelamente, a gestão tem atuado na limpeza e sinalização das ruas da cidade.

“Numa época dessa, ter um prefeito realizando recuperação de ruas, é muito importante. Portanto, quero parabenizar o Ilderlei pela seriedade da sua gestão, que atua para que os benefícios alcancem a população”, endossou o deputado.

A Prefeitura está com quatro frentes de trabalho nas ruas. “Apesar das chuvas e do inverno, nossas equipes não param. Mesmo diante das adversidades temos seguido o trabalho de recuperação das vias. Agradeço a visita e parceria do deputado, que tem nos apoiado a promover um trabalho de qualidade, que atua em prol da população”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Com trabalho sério, em menos de oito meses a gestão de Ilderlei Cordeiro já realizou 20% do recapeamento das ruas de Cruzeiro do Sul. Para 2020, serão investidos R$ 10 milhões em obras.