Assessoria – O Centro Popular de Compras está com 82% das obras concluídas e a previsão é que os trabalhos sejam finalizados no fim de março. A prefeita Socorro Neri fez uma visita ao local na manhã desta quinta-feira, 9.

“Nós temos tratado essa obra com toda a transparência que um bem público requer. Tem uma comissão de transparência que acompanha periodicamente, volta e meia eu faço vistorias pessoalmente e hoje nós estamos aqui com toda a equipe acompanhado e identificando que falta apenas 18% para terminarmos esse belíssimo empreendimento. E tão logo a obra seja entregue os permissionários vão começar a se instalar e definiremos em conjunto a data para a inauguração”, disse a prefeita.

A prefeita também destacou que logo após a contratação da operação de crédito no valor de R$ 15 milhões junto ao Banco do Brasil para a conclusão do Centro Popular de Compras, em nenhum momento houve qualquer interrupção no cronograma das obras. Neste momento a empresa responsável pela construção trabalha na finalização da cobertura.

O vereador José Carlos Lima, o Juruna, acompanhou a prefeita e disse que todas as sextas-feiras se reúne com os camelôs para fazer uma avaliação e fiscalização do avanço das obras.

“No fim do ano nós fizemos uma assembleia geral com toda a categoria. A obra segue dentro do cronograma e até o fim de março será finalizada. Com a estrutura da cobertura perto de ser concluída, o que vamos fazer daqui para frente são os detalhes. Nós e a Prefeitura de Rio Branco não trabalhamos com outra data entrega deste Centro de Compras que não seja no fim de março”, enfatizou o vereador.

O Centro Popular de Compras tem três pavimentos com elevadores, são aproximadamente 450 boxes; 165 no térreo; mais 165 no primeiro piso e outros 120 no segundo piso, onde ficará também a praça de alimentação. O empreendimento ocupa uma área de mais de 12 mil metros quadrados. Além dos comerciantes que estão no Camelódromo, os que ficam no calçadão do Colégio Acreano também serão transferidos para o local.