Equipes das secretarias de Obras, Assistência Social, e Defesa Civil estão nos bairros que foram afetados pela enchente trabalhando para prestar socorro e assistências às famílias e minimizar os transtornos causados. Com a baixa do volume do rio os moradores que deixaram suas casas estão retornando com o auxílio da gestão municipal.

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada de secretários e equipe, esteve nos bairros nesta quinta-feira vistoriando a situação e prestando assistência aos moradores.

“Infelizmente Brasiléia já tem histórico de outras alagações e essa agora logo no início de 2020, tivemos 140 famílias atingidas e 90 famílias tiveram que deixar suas casas. A Prefeitura de Brasiléia juntou as equipes e estamos dando todo apoio às famílias, pois é um momento em que precisamos unir as forças”, disse a prefeita.

Fernanda Hassem relatou que buscou o apoio do Governo do Estado para amenizar a situação das pessoas afetadas pelas águas. “Estive com o governador Gladson Cameli nesta quarta-feira para pedir o apoio do Governo do Acre, e o mesmo se colocou à disposição para ajudar as famílias e que possamos trabalhar um projeto para evitar, ou ao menos amenizar essas situações. Além da alagação, algumas ruas

trasbordam com as chuvas e estamos num esforço de trocar os bueiros para evitar maiores transtornos”, disse a prefeita.

O senhor Antônio Silva Chaves morador da rua da Goiaba, ressaltou que não perdeu nada, mas só os transtornos de ter que sair de casa e tirar suas coisas já é desgastante. “Alagou a casa, mais graças a Deus deu tempo de tirar as coisas, os móveis, a gente não esperava um alagação agora, mas o rio já baixou e a Prefeitura com sua equipe amanheceu cedo nos bairros para ajudar as famílias. Vai dar tudo certo”, destacou.

A Defesa Civil e Secretaria de Assistência trabalham no Relatório da Enchente que será enviado ao Governo do estado e ao Governo federal. O transbordamento do rio atingiu cinco bairros do município de Brasiléia. A equipe técnica realiza mapeamento e cadastramento das famílias, enquanto que a limpeza e retirada de entulhos das ruas é executada pela Secretaria de Obras.

O coordenador da Defesa Civil Estadual em Brasileia, Lima Andrade, Lima Andrade que coordena a Defesa Civil em Brasiléia, informou que nem todas as famílias afetadas pelas águas saíram de suas residências. “Foram muitas famílias atingidas, algumas não saíram de casa, foram subindo seus móveis, o rio chegou a 11,63m, estamos fazendo todo o serviço de apoio para que os moradores voltem para suas casas em segurança”, finalizou.

Lima Andrade que coordena a Defesa Civil em Brasiléia, disse que nem todas famílias saíram de suas residências. “Foram muitas famílias atingidas, algumas não saíram de casa, foram subindo seus móveis, o rio chegou a 11,63m, estamos fazendo todo o serviço de apoio para que as famílias voltem para suas casas em segurança”, finalizou.