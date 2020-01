O comandante da PM-AC, coronel Ulysses Araújo, afirmou que as ações vão ser intensificadas este ano — Foto: Divulgação PM/AC

Quase uma tonelada de droga foi apreendida em todo o estado no ano de 2019, segundo dados divulgados, nesta quarta-feira (8), pela Polícia Militar do Acre (PM-AC).

Ao todo, foram mais de 2 mil apreensões de drogas, 9,6 mil operações e quase 74 mil ocorrências atendidas pela polícia pelo 190.

O balanço aponta que durante o ano passado a polícia realizou 342 flagrantes de roubo, mais de 8,5 mil prisões e cumpriu 639 mandados de prisão. Também foi informado que mais de 1,7 mil menores foram apreendidos no período.

Além das drogas, a polícia conseguiu apreender 680 armas brancas e outras 909 armas de fogo no ano de 2019. O comandante da PM-AC, coronel Ulysses Araújo, afirmou que as ações vão ser intensificadas este ano.

“Nós queremos melhorar ainda mais esses dados, porque precisamos ter de volta a sensação de segurança e a paz social. Vamos começar agora a segunda fase que vamos intensificar nos bairros periféricos, onde identificamos que o índice de criminalidade é mais alto. Salientando que, mesmo com todas essas operações que estamos realizando, estamos com atendimento das ocorrências nos bairros e policiando também com Operação Saturação Máxima, que é permanente”, diz.

Com relação às ações comunitárias, mais de 250 jovens foram atendidos pelos projetos sociais desenvolvidos pela PM-AC e foram feitas mais de 3,6 mil visitas e palestras em escolas.

Ainda segundo os dados, mais de 76 mil carros, 91 mil motocicletas, 25 mil ciclistas foram apreendidos no ano passado. Além de mais de 228 mil pessoas a pé e 855 embarcações.