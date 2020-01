O jovem James Silva dos Santos 21 anos, foi ferido com 4 tiros durante um assalto na manhã desta quarta-feira (8), em uma mercearia no Residencial Jacarandá, na região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, James estava trabalhando no estabelecimento quando dois homens em uma motocicleta modelo Factor Vermelha chegaram no local, o garupa desceu do veículo e anunciou o assalto dentro do comércio.

Após render os funcionários e clientes, e mesmo sem nenhuma reação de James, o criminoso realizou cerca de 4 tiros, sendo que 1 na mão, 1 no ombro, 1 no tórax e 1 de raspão no rosto da vítima. Em seguida, o assaltante fugiu com o comparsa levando todo o dinheiro do caixa.

Policiais Militares do 2° batalhão chegaram a ser acionados, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas os acusados não foram presos até o momento.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colheram as informações e iniciaram as investigações do caso.