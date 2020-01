ICMBIO

Um morador da Reserva Chico Mendes, procurou a redação para fazer uma denúncia da falta de comprometimento do ICMBIO, com os moradores da Reserva, segundo o morador, que pediu para não ser identificado, a mais de 90 dias o responsável pelo NGI- Resex Chico Mendes Wilker Nazareno, vem enrolando, e não consegue resolver a sua situação.

O morador solicitou uma Anuência para financiamento bancário- Reserva extrativista Chico Mendes e Arie Seringal Nova Esperança e até o momento o documento que é de responsabilidade o ICMBIO ainda não foi entregue, segundo o morador, todos os requisitos exigidos pelo órgão foram alcançados, e o senhor Wilker Nazareno disse que no máximo 30 dias o documento chegaria as mãos do produtor, no entanto já se passaram mais de 90 e nada do documento ser entregue.

O morador relatou que já tentou por diversas vezes pegar o documento, mais o senhor Wilker Nazareno, vem enrolando e sempre achando uma desculpa para ir protelando o tempo, indignado com a situação, o morador disse que irá no Ministério Público formular uma denúncia contra esse descaso, e o órgão irá responder na justiça pela irresponsabilidade.

Até o fechamento da matéria, não conseguimos falar com o senhor Wilker Nazareno e nem com a assessoria do ICMBIO.