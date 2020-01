O Acre é o primeiro Estado do país a abraçar este programa. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Foto: Secom

Pelo menos 150 técnicos agrícolas serão contratados pelo Governo do Estado, através da Emater –Ac (Empresa de Extensão Agrícola do Estado do Acre) ainda este ano, anunciou o diretor da empresa, Tião Bocalom, nesta terça-feira (07). Segundo ele, o concurso está sendo preparado e os novos profissionais contratados farão parte da equipe que deve atender os agricultores acreanos, estimados em 90 mil famílias.

De acordo com Tião Bocalom, o trabalho está sendo preparado para que o concurso seja realizado já agora em janeiro e que os aprovados possam ser empossados rapidamente a fim de que os projetos agrícolas do Governo do Estado, inclusive aquele baseados no agronegócio, sejam desencadeados o mais rápido possível.

As escolas estaduais, com o apoio da Emater, vão criar hortas para produção de alimentação dos alunos e da comunidade em volta das escolas. O Acre é o primeiro Estado do país a abraçar este programa. Por ContilNet