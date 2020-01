O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da ALEAC, prestigiou na noite desta terça-feira (07) o lançamento da amostra de arte do artista plástico Oscar Júnior, no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco.

A exposição reúne 52 obras de arte do artista. Que foram pintadas durante 14 anos de carreira de Oscar Júnior.

Para o artista, a exposição é uma síntese da sua história de vida e da visão que ele tem do mundo. Ele também agradeceu a AAPA (Associacão dos artista plásticos do Acre) idealizadora do projeto. ” Desde pequeno, com 4 anos eu já fazia trabalho de arte. Fui crescendo, evoluindo como pessoa e como profissional de arte. E fico muito feliz em poder expor meu trabalho. Grato a AAPA e a Fundação Elias Mansour pela oportunidade”.

Para o deputado Jenilson Leite, é importante que aja mais incentivos para que os artistas acreanos exponham seus trabalhos. Que a população possa conhecer a nossa arte e nossos produtores de artes. ” Fico feliz pelo trabalho do Oscar Júnior, uma pessoa que desde pequena vive em função da arte, por isso é tão importante que o governo incentive cada vez mais o trabalho dos artistas acreanos”.