Para 2020, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) já assegurou apoio para que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realize projetos e eventos importantes, como o Festival do Farinha.

“Participar do desenvolvimento de Cruzeiro do Sul representa efetividade o cumprimento de nossa missão institucional, que é promover o desenvolvimento sustentável para todos os entes federativos da Amazônia Legal, seja na fase de planejamento, como no fomento e na articulação das ações”, endossou o superintendente da Sudam, Paulo Roberto.

A consolidação da parceria entre a Prefeitura e a Sudam se deu durante uma reunião nesta terça-feira, 7, a qual participaram secretário de Planejamento, Manuel Orleilson, o superintendente da Sudam, Paulo Roberto, a coordenadora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a Amazônia, Vanessa Gonçalves e os cordenadores de projetos especiais, Olivia Simão e Elton Farage.

O PNUD também integra a rede de parcerias do Município, oferecendo apoio técnico, operacional e gerencial, compartilhando conhecimentos sistematizados, oferecendo consultoria especializada e mobilizando sua rede de cooperação técnica internacional para promover o desenvolvimento sustentável de Cruzeiro do Sul.

“E o êxito no resultado dessa parceria será muito representativo para influenciar positivamente toda esta Região Acreana, bem como, para outras mesorregiões da Amazônia Legal, e deverá aproximar benefícios diversos e sinérgicos a todas as comunidades e por consequência às cadeias produtivas locais”, salientou o superintendente.

Segundo o secretário de Planejamento, Manuel Orleilson, a gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro tem viabilizado apoio para realização de projetos estruturantes no município, que geram impactos positivos direto na vida de todos os cruzeirenses.

“Todos os nossos projetos estão interligados com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, por isso que o PNUD é parceiro no desenvolvimento de nossas ações”, salientou o secretário.