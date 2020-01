Uma família do Bairro da Lagoa foi retirada de casa, nesta terça-feira (7), pela Defesa Civil do Município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e está no Aluguel Social.

A retirada aconteceu após o Rio Juruá chegar à cota de transbordo, que é de 13 metros. O manancial já atinge duas mil casas em seis bairros da cidade. Segundo a Defesa Civil, ainda não foi preciso retirar a energia elétrica dos bairros.

O coordenador do órgão municipal, José Lima, afirma que a família, de 9 pessoas, sendo dois adultos e sete crianças, estava com cerca de três centímetros de água dentro de casa e, por isso, precisou ser retirada.

Entre os bairros atingidos pela cheia estão o bairro da Várzea, Lagoa, Miritizal, Estirão do Remanso, Olivença e Comunidade Boca do Moa.

Apesar de estar na cota de transbordo, a Defesa Civil acredita que não deve precisar retirar mais famílias de suas casas, já que o manancial deve baixar nos próximos dias.

“O rio continua nesse momento estabilizado nos 13 metros, com pequena vazante na cidade de Porto Walter e, consequentemente, amanhã já devemos ter uma baixa no rio. Até porque, o acumulado de chuva esperado até o próximo dia 9 é só de 20 milímetros. Então, não devemos ter mais famílias desabrigadas”, afirmou o coordenador. Do G1 Acre