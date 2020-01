O nível do Rio Acre na capital acreana ultrapassou a cota de alerta nesta terça-feira (7). As águas do manancial marcaram 13,74 metros durante a medição das 9h. A cota de alerta do rio é de 13,50 metros e a de transbordo 14 metros.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel George Santos, explicou que foram construídos 100 abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana para caso seja necessário fazer a retirada de famílias.

“Os preparativos iniciaram desde quando o rio atingiu a cota de alerta ainda em dezembro [de 2019]. A prefeita determinou que fossem iniciados todos os procedimentos, o fortalecimento do monitoramento de toda a bacia do Rio Acre e também a preparação dos primeiros 100 abrigos”, informou.

Além disso, a Defesa Civil Estadual também reforça as fiscalizações nos bairros e o monitoramento do nível do manancial, segundo explicou o major Claudio Falcão.

"Na verdade, a gente nem espera a cota de alerta para começar essa ação. Ela começa aos 12 metros e também a vistoria nos bairros e o plano de contingência para, se for preciso, abrigar famílias e dar todo apoio social que elas precisam", disse Falcão.