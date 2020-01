Por toda a cidade, equipes da Secretaria Municipal de Obras realizam obras de melhoramento das vias.

O investimento capitaneado por Ilderlei Cordeiro tem gerado mais dignidade aos cruzeirenses, que não poupam elogios à atual gestão.

“Votei e voto quantas vezes forem necessárias no Ilderlei. Nossa rua estava intragável, eu tinha até deixado de ir para a igreja pois não conseguia passar. E agora, está ficando maravilhosa”, endossou a aposentada Maria Dulce, morada da Rua Germano Frank.

Segundo o morador da Travessa Boulevard Taumaturgo, Carlos Amorim, a realidade do bairro Floresta agora é outra. “Vai ficar ótima. Mas, na situação que estava era insustentável, pois não podia chover que formava o atoleiro”, frisou.

No último fim de semana, o prefeito entregou à comunidade as obras de infraestrutura do bairro da Várzea, que foi 100% recapeado. A ação está sendo levada a todas as localidades do Município.