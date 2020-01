Mais uma vez estão tentando enganar a população acreana em se tratando do atual governo progressista de Gladson Cameli, prova disso foi o vídeo que o assessor do governo, Silvio Oliveira Santos, popularmente conhecido como Silvio Santos, gravou.

Como um bom bajulador, o assessor (para garantir a sua excelente CEC na comunicação do estado) afirmou no vídeo que o governador Gladson, em seu primeiro ano de gestão, cumpriu 80% das suas promessas feitas em campanha, porém os dados mostram outro resultado, trata-se de uma realidade que o povo acreano é conhecedor.

De acordo com um levantamento feito pelo Portal G1 sobre as promessas feitas pelos 27 governadores brasileiros, Gladson aparece em última posição com o cumprimento de apenas 5% das promessas, onde das 68 promessas, apenas 4 foram honradas pelo progressista.

Mas não para por aí, Gladson tem nos envergonhados mais ainda ao aparecer em última colocação referente aos governadores com desempenho abaixo da média, Gladson conseguiu no seu primeiro ano de mandato ser o pior governador em meio aos piores governadores do Brasil, sendo Gladson o pior dos piores. Os dados são provenientes de outro levantamento feito pelo portal G1.

Mas o que se pode esperar de um gestor que passa 30% do mandato ausente do estado, recebendo mais de R$ 130 mil em diárias, enquanto o estado está nas mão de terceiros, passando por situações difíceis em todas as áreas e a população necessitada de governantes sérios que se preocupam de fato com a coisa pública e se comprometam a trabalhar em prol do povo.

Por esses resultados vergonhosos, o assessor bajulador do governador não esperava, pois tentou cobrir o sol com a peneira, proferindo inverdades, mas é evidente que a população está atenta.

Ainda no vídeo, o assessor afirma que 2020 será um ano de grandes obras no estado do Acre, no governo de Gladson Cameli, Silvio ainda manda um recado afirmando: “Prepare meu amigo a saca de cimento, prepare a sua mão de obras que vai ter emprego nesse estado, este é o único estado que vai gerar mais emprego na região norte, este é o único estado que vai melhorar 100% a nossa economia”.

Agora é esperar para vê, se de fato o que o assessor disse vai acontecer, aguarde!!!

