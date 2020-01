Presidente do Irã, Hassan Rouhani (Foto: Official President website/Handout via REUTERS)

Brasil 247 – O presidente do Irã, Hassan Rouhani, reagiu pelo Twitter nesta segunda-feira 6 às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso os iranianos vinguem o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani.

“Quem se refere ao número 52 também deve se lembrar do número 290. Nunca ameace a nação iraniana”, escreveu Rouhani em sua conta na rede social.

Ele se referia à declaração feita por Trump de que tem 52 alvos para ataque no Irã, caso o país decida revidar do atentado da noite de quinta-feira 2 comandado pelo governo norte-americano.

Já o número 290 faz referência às 290 pessoas mortas, em 1988, quando um voo de uma companhia aérea iraniana foi derrubado por um míssil americano. Entre os 290 mortos estavam 66 crianças.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation. — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020