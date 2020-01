O ex-prefeito do município de Rodrigues Alves, Dêda, e a deputada Maria Antônia demostrou, ao participar de eventos em Cruzeiro do Sul e demais municípios, que é de fato um líder nato naquela região, prova disso foi a participação do casal em grandes eventos.

Um desses eventos foi o churrasco no bairro do alumínio, em Cruzeiro do Sul, organizado pelo presidente do bairro Fábio Correia (Novo) e patrocinado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro que doou toda a carne, onde muitos vieram apreciar a presença do casal.

Somente com a participação de Dêda e Maria Antônia é que foi possível reunir muitos moradores em um só lugar como foi os eventos realizados por eles nas datas festivas (natal e ano novo) nos mais diversos lugares da região do Juruá, foram vários acontecimentos com uma multidão participando.

Diante disto, com o processo eleitoral se aproximando, podemos dizer que quem tem o apoio desse casal está muito bem acompanhado, Dêda e Maria Antônia são fortíssimos aliados que sabem de fato liderar um grande grupo de pessoas.

Não podemos deixar de frisar que Deda está montando uma fortíssima chapa de vereadores em Cruzeiro do Sul pelo (PROS) e que em se tratando da chapa majoritária, será um fortíssimo aliado do prefeito Ilderlei Cordeiro em uma eventual reeleição.

Para se ter ideia do quanto Dêda e Maria Antônia são queridos, onde o casal chega há sempre um grupo significativo de moradores reunidos esperando para tirar fotos e trocar uma ideia.