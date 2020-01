Trump ordenou assassinato de militares iranianos e iraquianos (Foto: Reuters)

Sputinik – No domingo (5), o Irã anunciou que se retiraria do acordo nuclear de 2015 em meio ao aumento das tensões com Washington após o assassinato do general iraniano Soleimani.

O presidente norte-americano declarou em seu Twitter que o país persa jamais ganhará permissão de ter acesso a armas nucleares.

​Irã nunca terá uma arma nuclear!

Donald Trump publicou o comentário após o anúncio no domingo (5) de que Teerã continuaria reduzindo seus compromissos com o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), assinado em 2015, e continuaria enriquecendo urânio, baseando-se nas necessidades da indústria nuclear iraniana.

O Irã também enfatizou que continuaria cooperando com a Agência internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês), e indicou que estaria pronto para retomar suas obrigações se as sanções contra o país forem retiradas.

Os signatários europeus do tratado expressaram receio pela decisão de Teerã. Alemanha, França e Reino Unido pediram que o país evitasse ações que “ não cumpram com o acordo nuclear “, enquanto Rússia, outro país signatário do tratado, também se manifestou nesta segunda-feira (6).

Em um comunicado, o Ministério das Reações Exteriores da Rússia indicou que a decisão do Irã não representa uma ameaça para a proliferação de armas nucleares, pois o Irã mantém contato com a IAEA.

Autoridades iranianas repetidamente afirmam que não há nenhum interesse de possuir armas nucleares, ou armas de destruição em massa de qualquer tipo, uma vez que elas vão contra a fé islâmica do país. O Irã destruiu seu estoque de armas químicas em 1997, conforme a Convenção sobre as Armas Químicas , solicitando inúmeras vezes aos EUA que fizessem o mesmo.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020