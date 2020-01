Impedido de disputar eleições por conta de vários Processos, o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) demonstra desespero ao atacar a gestão de Ilderlei Cordeiro. Vagner que já tem a filha Jéssica Sales deputada Federal, a esposa Antônia Sales deputada estadual, agora tenta de todas as formas fazer de seu filho Fagner, o candidato para disputar a prefeitura em outubro deste ano.

O ano de 2020 iniciou quente nos bastidores da disputa eleitoral de 2020, onde certamente teremos um dos processos eleitores mais acirrados dos últimos anos. O grupo do ex-prefeito Vagner Sales – MDB, busca desesperadamente desestabilizar administração de Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima; ambos (PP).

Em uma entrevista na TV e Rádio Juruá, Vagner Sales tentou se explicar dos débitos que deixou ao sair da gestão e tentou usou a maioria do tempo fazendo ataques baratos contra a gestão de Ilderlei, atacando até suas convicções religiosa, sendo que o esta uma prerrogativa íntima de cada um.

Vagner Sales não engoliu as mudanças adotadas por Ilderlei, que deu outro e dinâmica na forma de administrar a cidade. A partir de então o grupo ligado ao ex-prefeito passou a fazer oposição declarada, sendo contra quase todas as pautas de interesse da sociedade cruzeirense.

O ex-prefeito chegou a se declarar favorável a própria condenação no processo movido pelo PSDB, que pede a cassação da chapa vencedora em 2016. Sem nada a perder, o ex-prefeito torce para que o desfecho na justiça sai o mais rápido possível, pois como já estar inelegível, que se danem os demais envolvidos no processo.

Com o desempenho baixo de Fagner em várias pesquisas internas, o Leão do Juruá, como é conhecido encontrará dificuldades para enfrentar Ilderlei Cordeiro nas urnas deste ano. O desespero começa a ser visível, ainda mais depois de declarações do governador Gladson Cameli, que já adiantou; vai apoiar o seu colega de sigla e não abre mão de estar ao lado de Ilderlei e Zequinha na disputa de outubro.

Enquanto os MDBItsas partem para a estratégia do confronto, Ilderlei avança cada dia e ganha o respeito e a credibilidade dos Cruzeirense. São obras de infraestrutura por toda cidade, serviços de limpeza de ruas, coleta de lixo, pagamento de fornecedores e servidores em dias.

Cruzeiro do Sul tem hoje uma das gestões mais modernas e positivas dentre as 22 prefeituras do estado, o que tem incomodado e muito os adversários.