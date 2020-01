Um homem que esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, gravou um vídeo mostrando o descaso contínuo e a situação em que se encontra as pessoas que vão em busca de atendimento médico.

Dentre as pessoas estão idoso, crianças, deficientes, enfim, todas em busca de uma única coisa, atendimento médico! Mas a demora para ser atendidos acaba prejudicando ainda mais a situação das pessoas enfermas.

No vídeo, o cidadão afirma que está no local desde 6:49 da manhã e tem gente desde 5:00 horas que ainda não foram atendidos, e a informação que se tem é de que só tem dois médicos atendendo na Unidade, um na emergência e outro para realizar as consultar, o que é inadmissível, pois a quantidade de pessoas em busca de atendimento médico é muito grande para pouco médico.

É uma situação difícil tanto para o enfermo que está precisando de ajuda, quanto também para os médico que acabam ficando sobrecarregados e acabam não dando conta, então que o governo do estado, através da SESACRE tome providências o mais rápido possível para amenizar esta situação.

Não é atoa que essa situação está assim, o gestor do estado, Governador Gladson Cameli, que deveria permanecer no estado para colocar ordem na Casa, preferiu no seu primeiro ano de mandato, passar cerca de 30% ausente do estado, deixando o Acre nas mãos de terceiros que não resolvem nada.

Veja o Vídeo: