Com as chuvas que estão acontecendo todos os dias nos municípios de: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, é natural que o nível do rio Acre (que passa pelos municípios mencionados) ganhe um volume de água considerável.

Temos como exemplo as chuvas deste sábado (4/1/2020), em Assis Brasil o volume de água subiu 125 mm, na manhã deste domingo o rio se aproxima a cota de alerta em Assis Brasil que é de 11,30 metros, e está marcando 11,20 metros, essa medida foi verificada no horário das 11:00 hs. Segundo consta nos registros, o nível do rio Acre está subindo 8 centímetro a cada uma hora em Assis Brasil.

Já no município de Brasileia subiu 110 mm e seu nível, às 17 h deste sábado, já era de 9,75 m, faltando apenas 10 centímetros para a cota de alerta. Neste domingo, deverá transbordar e causar enchentes nas áreas mais baixas da cidade, ou seja, passar de 11,4 m. Mas acredita-se que o nível deverá aumentar consideravelmente já que as águas do rio Acre vão em direção a Brasileia e a Capital Rio Branco.

Em Xapuri subiu 50 mm de água, com isso o nível do rio Acre subiu rapidamente e acentuadamente em todo o vale do Acre, inclusive, em Rio Branco, devendo provocar enchentes a partir deste domingo. O rio Acre estava, neste mesmo horário, com a cota de 10,5 m, faltando apenas 2 m para o nível de alerta.

Vale destacar que o volume de águas no rio Acre, em Assis Brasil, vem da indígena Aldeia dos Patos que fica localizada acima de Assis Brasil e lá teria apresentado vazante, mas a informação que se tem é que apesar de ter vazado, voltou a chover no local.

Veja o Vídeo: