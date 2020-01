Maiara e Maraisa querem começar 2020 felizes com seus corpos. Assim como Simone, que trocou as próteses de silicone recentemente, a ex-namorada de Fernando Zor, que terminou o namoro com ela pelo telefone, também decidiu turbinar os seios, segundo informações do jornal “Extra” deste sábado (04).

Em sua rede social Maraisa explicou a ausência nos palcos e na web: “Minhas vidas estamos bem graças a Deus! A Maiara está pleníssima e se cuidando, eu fiz uma pequena correção e também estou em pregresso. Será uma semaninha de férias e voltaremos com tudo porque esse já é o melhor ano das nossas vidas! Obrigada a todas as orações e as preocupações!”, escreveu. Por Purepeople.