Gabigol e Rafaella Santos discutiram e passaram a virada do ano separados, porém continuam namorando, segundo a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, neste sábado (4). Ainda de acordo com a publicação, a briga do jogador do Flamengo com a influencer teve como pivô o pai dela, o empresário Neymar Pai.

A desavença entre o casal ocorreu no voo Doha-Rio de Janeiro após o atacante disputar e perder o Mundial de Clubes para o Liverpool. A coluna diz que Neymar Pai resolveu de última hora passar o réveillon em Barra Grande, na Bahia, e se mostrou contrário a presença de Gabigol.

Gabigol e Rafaella não se viram no réveillon

Acontece que o atacante e a irmã de Neymar já haviam combinado de verem juntos a chegada de 2020. Embora separados, os dois curtiram a noite da virada em uma mesma festa, mas sem se esbarrar. Rafaella e o pai assistiram a tradicional queima de fogos. Já o jogador rubro-negro se divertiu em comemoração conduzida por Dennis DJ.

A jovem assumiu o namoro com Gabigol em maio de 2017. Depois de um tempo se separaram e retomaram o relacionamento no ano passado. Logo depois, começaram a surgir rumores de uma possível gravidez da influencer. No entanto, a irmã de Neymar negou que esteja esperando o primeiro filho. Por purepeople.