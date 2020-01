As direções nacionais do PSDB, DEM e PSD começaram a discutir a fusão partidária das três siglas em uma única legenda para disputar as eleições de 2022, quando estarão em jogo a Presidência da República, os governos dos estados, a Câmara dos Deputados e vagas para o Senado, além das Assembleias Legislativas.

O governador de São Paulo, João Dória, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia e o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, já definiram que os partidos estarão na nova sigla.

O novo partido se tornaria um dos maiores do Brasil com chances reais de eleger o presidente em 2022. Dória, Maia e Kassab declararam ao blogueiro da UOL, Josias de Souza, que estarão juntos na mesma sigla.

No Acre, o desdobramento da fusão partidária coloca, em tese, o vice-governador major Rocha (PSDB), o deputado federal Alan Rick (DEM) e o senador Sérgio Petecão (PSD) no mesmo barco, ou seja, no futuro partido. Em tese porque Sérgio Petecão e Rocha estão em rota de colisão na disputa pelo governo do Acre nas eleições de 2022.

Isto, se o governador Gladson Cameli (Progressista) for disputar o Senado. Alan Rick deverá seguir Rodrigo Maia sem grandes problemas, já que sua reeleição seria garantida com a nova legenda. No Acre ele é o único deputado federal do DEM.