O resultado não surpreende. Ao longo de 2019 viajou muito, mas governou pouco. Passou cerca de 30% do mandato dentro de um avião, recebendo mais de R$ 130 mil em diárias.

O desempenho pífio do governador do Acre está no levantamento do Portal G1, que constatou que, após um ano de mandato, os governadores brasileiros cumpriram, em média, 18% de suas promessas de campanha.

São consideradas promessas de campanha o plano de governo registrado no TSE e compromissos feitos em debates e entrevistas no período eleitoral.

Os governadores que mais cumpriram suas promessas foram Renato Casagrande, do Espírito Santo, e Wilson Lima, do Amazonas.

Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, figura entre os governadores que ficaram abaixo da média.

Os dois governadores com pior desempenho são Romeu Zema, de Minas Gerais, e Gladson Cameli, do Acre. Veja o ranking completo:

MELHORES GOVERNADORES DO BRASIL

1. Casagrande – Espírito Santo – 44,11%

2. Wilson Lima – Amazonas – 43,90%

3. Camilo – Ceará – 31,57%

4. Moisés – Santa Catarina – 30,76%

5. Azambuja – Mato Grosso do Sul – 29,16%

6. Belivaldo – Sergipe – 25,92%

7. Caiado – Goiás – 23,80%

8. Eduardo Leite – Rio Grande do Sul – 23,52%

9. João Doria – São Paulo – 22,97%

10. Flávio Dino – Maranhão – 22,41%

11. Ibaneis – Distrito Federal – 21,42%

12. Wellington – Piauí – 20,75%

13. Câmara – Pernambuco – 20,00%

14. Barbalho – Pará – 18,00%

GOVERNADORES COM DESEMPENHO ABAIXO DA MÉDIA

15. Ratinho – Paraná – 17,42%

16. Carlesse – Tocantins – 17,24%

17. Marcos Rocha – Rondônia – 15,38%

18. Rui Costa – Bahia – 13,19%

19. Fátima – Rio Grande do Norte – 13,20%

20. Renan Filho – Alagoas – 12,82%

21. Witzel – Rio de Janeiro – 12,06%

22. João Azevedo – Paraíba – 12,04%

23. Mauro Mendes – Mato Grosso – 11,11%

24. Denarium – Roraima – 9,75%

25. Waldez –Amapá – 8,33%

26. Zema – Minas Gerais – 7,14%

27. Gladson – Acre – 5,88%