Uma das melhores prefeita que Brasiléia já teve e que foi gestora do município por dois mandatos, a ex-deputada estadual Leita Galvão que é filiada no Partido dos Trabalhadores (PT), poderá se filiar no Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Flaviano Melo e disputar as eleições em Brasiléia neste ano pela sigla. Segundo uma fonte do MDB, um empresário de Brasiléia, muito querido, poderá ser o seu vice.

O primeiro da família a se filiar no MDB e já assumiu como o vice presidente do partido foi o seu cunhado, Francisco Moreira (Moreira da Pousada) que se filiou no ano passado a filiação foi comemorada com festa, fogos e contou com a presença do deputado federal Flaviano Melo. A ida de Moreira para o MDB abriu as portas para a ex-deputada também participar da família MDB, Leila já foi do partido!

Se Leila de fato for candidata em Brasiléia, independente de partido, será uma das eleições mais dura da história, a atual prefeita Fernanda Hassem tem um grande grupo de apoiadores, assim como também Leila tem o seu grupo, se Leila for mesmo para o MDB, a ex-deputada tem voto até mesmo de membros PT, daquele grupo político fiel, que vota pela pessoa e não pelo partido.

O 3 de Julho Notícias conversou com três, dos maiores empresários de Brasiléia e muito conhecido da população, ele afirmou: “Estamos só aguardando o posicionamento da Leila porque eu tenho certeza que a maioria de nós que empregamos os filhos de Brasiléia vamos está do mesmo lado com a Leila já foi prefeita e todos já conhecem os trabalhos dela, foi uma boa gestora, não estamos aqui falando mal da Fernanda que é uma boa prefeita, mais tenho certeza que a maioria dos empresários vão está com a Leila”, disse o empresário.

Em outro momento, a ex-deputada já foi procurada para se filiar no PSDB do vice-governador Major Rocha que se deslocou de Rio Branco a Brasiléia, para conversar com Leila, segundo uma fonte, a conversa foi na pousado do seu cunhado que fica na ladeira do bairro 3 Botequins, outras siglas partidárias também já procuraram a ex-parlamentar.

Leila Galvão já foi filiada no partido da Bandeira azul onde foi vereadora, depois foi vice-prefeita pelo PSDB na chapa com o ex-prefeito Alvanir Lopes que foi eleito pelo PT, em seguida Leila se filiou no PT e foi eleita a prefeita por dois mandatos e posteriormente ocupou uma cadeira na ALEAC ao ser eleita a deputada estatual com mais de 5 mil votos.

A redação de notícias tentou entrar em contato com a ex-deputada através do numero 99976-13XX , mas não obtivemos sucesso até a postagem desta matéria, mas o espaço está cedido para que a ex-deputada possa se manifestar sobre o assunto.