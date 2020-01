DUBAI (Reuters) – O Irã anunciou neste domingo que vai renunciar ainda mais aos compromissos feitos em um acordo nuclear em 2015 com seis potências mundiais, mas que continuará cooperando com o órgão de fiscalização nuclear da ONU (Organização das Nações Unidas), a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), de acordo com a televisão estatal.

Um porta-voz do governo iraniano disse à emissora que o país não vai mais respeitar os limites estabelecidos sobre o número de centrífugas de enriquecimento de urânio que pode usar, o que significa que não haverá limites para a capacidade de enriquecimento, ou à pesquisa e desenvolvimento nuclear da nação. A partir de agora, essas diretrizes seguirão as necessidades técnicas iranianas.

O porta-voz disse que as medidas podem ser revertidas com a retirada de sanções dos Estados Unidos sobre Teerã.

Escrito por Parisa Hafezi

BREAKING: Iranian state TV reports Iran will no longer abide by any limits of its 2015 nuclear deal. https://t.co/rjg3Jls8it — The Associated Press (@AP) January 5, 2020

Com agências internacionais