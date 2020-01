Angélica fez uma revelação sobre sua intimidade conjugal durante sua participação no “Altas Horas” deste sábado (04). A apresentadora, que recebeu um ‘mar de flores’ do marido em seu aniversário de 46 anos, contou que nunca chamou o marido por seu apelido mais óbvio, Lu, por causa das ex-namoradas do artistas. “Nunca chamei o Luciano de Lu. Ele foi muito namorador e todas [as ex-namoradas] o chamavam de ‘Lu’. Então, dizia que elas eram ‘as amigas do Lu’ e eu não queria ser uma ‘amiga do Lu’. Tenho trauma. Até hoje não consigo chamá-lo assim”, revelou.

Angélica falou sobre os apelidos do casal

A mãe de Joaquim, Benício, que recentemente comemorou seus 12 anos, e Eva contou, então, como ela e o marido, casados há 15 anos, costumam se chamar na intimidade. “São coisas loucas, muito loucas. Chamo de ‘Amor’, ele me chama de Xão [de paixão], chamo de ‘Pipo’, nada a ver, né? Bily”.

E se divertiu ao contar que no início do namoro, quando a relação entre eles ainda era mantida em sigilo, ganhou o apelido de um animal. “Quando a gente começou a namorar, ninguém podia saber e ele tinha que falar comigo por códigos porque sempre estava gravando no estúdio. Ele me ligava e me chamava de Shamu, a baleia! Ele estava gravando as baleias, em Orlando, então foi o primeiro nome que veio à cabeça”, explicou. Por Purepeople.