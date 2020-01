Abono será no valor de R$ 808 e será pago tanto aos professores que estão em sala de aula — Foto: Assessoria prefeitura

A lei que institui o pagamento do abono salarial aos professores do quadro efetivo e provisório do município de Porto Walter, no interior do Acre, foi sancionada e publicada nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial do Estado (DOE).

A lei foi aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito da cidade, José Barbary. O pagamento do abono deve ocorrer ainda nesta sexta, para 249 professores, segundo informou a assessoria de comunicação do município.

De acordo com a lei, o abono será no valor de R$ 808 e será pago tanto aos professores que estão em sala de aula, quanto aos que exercem alguma atividade pedagógica nas escolas do município.

Serão pagos mais de R$ 200 mil aos professores, segundo informações da prefeitura.

Além disso, a lei especifica que o valor não é incorporável a salários futuros e também não é incorporado a outros de espécie semelhante. Do G1 Acre