Conversa entre os lideres do PCdoB, MDB e os Republicano. Imagem Internet

Segundo a postagem, os lideres já vem conversando desde do início do ano, em uma construção de um Bujari melhor para todos, estava presente no encontro o vereador pelo republicando e pré-candidato a prefeito Luciano Queiroz, o líder do PCdoB e recém eleito diretor de escola Toinho, a Vereadora pelo MDB Lenir de Souza, dentre outras lideranças.

Possíveis nomes para disputar a prefeitura do município

A disputa pela prefeitura do município de Bujari, promete ser fervorosa, dentre os nomes colocados para a disputa majoritária, estão; Marileide Martins (PSD), Francisco Bessa (MDB), Luciano Queiroz (Republicano), Romualdo Araújo (Progressista), Celso da Codorna (PSDB), Fabrícia Sa de Franca (Solidariedade), Robertinho da Sumaia (Sem Partido), Zilmar Rocha (Progressista), Chico do Polo (PCdoB). Esses são os nomes mais citados para uma possível disputa ao cargo de chefe do executivo do município.

Muitas águas irão rolar, as conversas nos bastidores começarão a ser mais frequentes até as alianças de fato se firmarem, a política é a arte do diálogo, então muitos partidos começam a fazer o dever de casa.

Veja a postagem: