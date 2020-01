As prisões ocorreram após denúncias anônimas. Um dos presos foi Magno Nascimento de Freitas, de 30 anos, que estava foragido desde o dia 13 de dezembro. Ele foi encontrado no bairro Areal.

Os presos devem ser novamente encaminhados ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde vão ficar à disposição da Justiça. Ainda segundo o Iapen, somente no ano de 2019, cerca de 55 presos foragidos do sistema prisional do estado foram recapturados. Do G1 Acre