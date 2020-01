Comandante iraniano diz que Tel Aviv e 35 alvos dos EUA no Oriente Médio estão ao alcance do Irã

Se alguém tem dúvida sobre a capacidade do Irã para retaliar os agressores, o comandante da Guarda Revolucionária do país, Gholamali Abuhamzeh, esclarece: a capital israelense e 35 alvos vitais dos EUA no Oriente Médio estão "ao alcance do Irã"