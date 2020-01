Para um ano de governo de um presidente que se elegeu prometendo baixar o preço do gás, Bolsonaro está sendo cruel e impiedoso com os mais pobres, que estão migrando para o fogão de lenha novamente.

Não bastasse o aumento em R$ 0,52 centavos no litro da gasolina, o cruzeirense que precisar de uma nova carga de gás de cozinha a partir deste sábado irá pagar mais caro.

E considerar o percentual de aumento, é cabível de ser questionado pelos órgãos de controle, que pela ausência do PROCON na cidade, conta apenas com a promotoria de defesa do consumidor do Ministério Público estadual.

Os revendedores locais alegam que não teve aumento nos preços por decisão própria, apenas estão repassando o percentual definido pela Petrobras e regulamentado pela ANP – Agência Nacional do Petróleo.