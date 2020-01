Cigarros e alho foram apreendidos durante abordagem no posto de fiscalização de Senador Guiomard — Foto: Divulgação / Gefron

Duas caixas de cigarros, 120 quilos de alhos, pneus, desodorantes, entre outros produtos, e mais de R$ 6 mil em dinheiro foram apreendidos no posto de fiscalização da cidade de Senador Guiomard, na madrugada deste sábado (4).

A ação é resultado da Operação Fecha Fronteira, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) para coibir crimes, entre eles roubos. Três pessoas foram presas pelo Grupamento Especial da Fronteira (Gefron).

O coordenador do Gefron, delegado Rêmullo Diniz, explicou que o grupo fez dois flagrantes durante a madrugada. O primeiro envolveu um taxista e um passageiro, que traziam duas caixas de cigarros, 120 quilos de alho, caixas de desodorante e outros produtos de higiene pessoal.

“O alho tem uma entrada controlada no país por conta da barreira sanitária. Quando foi feita a revista, sob o carpete do carro tinha mais de R$ 6 mil em dinheiro e ele [taxista] não soube explicar. Uma hora disse que era porque gostava de andar com dinheiro, outra hora disse que era para comprar gado”, acrescentou.

Ainda segundo Diniz, o taxista já tinha sido preso anteriormente pelo crime de contrabando. Taxista e passageiro foram levados à audiência de custódia deste sábado.

“São produtos que podem entrar, mas precisa ter um limite de 300 dólares e os valores ultrapassavam muito isso”, ressaltou.

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar, revelou que a ação deve se estender por, pelo menos, 60 dias no estado. Ele acrescentou que a operação ocorre também na parte urbana de Rio Branco.

“Se estende também pela BR-364, acesso a Vila Evo Morales e também no trevo de Senador Guiomard e Capixaba. Os números de roubos que ocorreu na cidade na noite de ontem [sexta,3] foi insignificante, em relação ao que vinha acontecendo. Tivemos quatro roubos em Rio Branco, coisa de pequeno valor”, garantiu.

O coronel pediu a compreensão e colaboração da população durante as abordagens da polícia nas ruas.

“É para própria segurança da população. Precisamos da participação de todos. Além disso, a operação não se limita a essas barreiras, também estamos com patrulhas itinerantes nos bairros de maiores indicadores de violência”, ressaltou. Por Aline Nascimento, G1 Acre