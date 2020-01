O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ildelei Cordeiro, reuniu-se nesta sexta-feira, 3, com servidores responsáveis pela área de limpeza do Município.

Como já havia dito, Ilderlei reafirmou seu compromisso com os servidores, ex prestadores de serviço para a ONG que era contratada pela Prefeitura. A readmissão será feita de maneira direta com a gestão.

“Apenas encerramos o contrato com a CBCN e vamos continuar o trabalho de limpeza. Portanto, vamos sim readmitir os servidores. Hoje, tivemos a primeira reunião para acertarnos como serão as coisas”, endossou o prefeito.

Nelinho Souza de Oliveira, chefe de equipe de Limpeza, destacou o compromisso de Ilderlei. “Ele honrou a palavra que assumiu com a gente. E estamos todos aqui, felizes, por termos o nosso emprego assegurado”, frisou.

O servidor Renan de Souza Aguiar, que trabalha na coleta de lixo, agradeceu Ilderlei. “A gente só que a agradecer ppr ele ser um prefeito que honra com a sua palavra. Muitos foram os boatos distorcidos, mas hoje ele fez questão de conversar pessoalmente com a gente para explicar tudo”.